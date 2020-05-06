В Германии продлили ограничение социальных контактов до 5 июня

В настоящее время в большинстве регионов Германии действуют правила ограничения социальных контактов, которые являются составляющей пакета мер по борьбе с эпидемией. В первую очередь, это соблюдение дистанции в полтора метра в общественных местах, запрет собираться в большие группы, если речь не идет о семье, митинге (до 20 человек), религиозном мероприятии (до 50 человек).