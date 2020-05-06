В Германии продлили ограничение социальных контактов до 5 июня

БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Федеральное правительство и власти регионов ФРГ договорились продлить действие мер по ограничению социальных контактов, введенных в середине марта в связи с эпидемией коронавируса, до 5 июня, правила при этом будут смягчаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В настоящее время в большинстве регионов Германии действуют правила ограничения социальных контактов, которые являются составляющей пакета мер по борьбе с эпидемией. В первую очередь, это соблюдение дистанции в полтора метра в общественных местах, запрет собираться в большие группы, если речь не идет о семье, митинге (до 20 человек), религиозном мероприятии (до 50 человек).
"Мы договорились, что будем в целом сохранять действие мер по ограничению контактов в силу снижения прироста новых случаев", - заявила она по итогам видеоконференции с главами регионов.
Среди мер, которые смягчаются, - разрешение встречаться группами в три и более человека, если эти люди не являются членами одного домохозяйства.
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