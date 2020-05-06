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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:39
https://ria.ru/20200506/1571041846.html
В Германии продлили ограничение социальных контактов до 5 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284434_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_4973d771dd310820e6f098f64f929f2e.jpg
РИА Новости

В Германии продлили ограничение социальных контактов до 5 июня

16:50 06.05.2020 (обновлено: 17:39 06.05.2020)
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Федеральное правительство и власти регионов ФРГ договорились продлить действие мер по ограничению социальных контактов, введенных в середине марта в связи с эпидемией коронавируса, до 5 июня, правила при этом будут смягчаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В настоящее время в большинстве регионов Германии действуют правила ограничения социальных контактов, которые являются составляющей пакета мер по борьбе с эпидемией. В первую очередь, это соблюдение дистанции в полтора метра в общественных местах, запрет собираться в большие группы, если речь не идет о семье, митинге (до 20 человек), религиозном мероприятии (до 50 человек).
"Мы договорились, что будем в целом сохранять действие мер по ограничению контактов в силу снижения прироста новых случаев", - заявила она по итогам видеоконференции с главами регионов.
Среди мер, которые смягчаются, - разрешение встречаться группами в три и более человека, если эти люди не являются членами одного домохозяйства.
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