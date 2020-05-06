Путин: для стабильной работы предприятий должны подключаться смежники

"Я считаю, что планы открытия значительного количества предприятия, прежде всего, промышленности и стройки, они обоснованы абсолютно. Разумеется, это нужно делать в контакте с главным санитарным врачом. Однако обратите внимание на то, что чтобы предприятия, о которых мы сейчас сказали, эффективно работали, нужно, чтобы работала вся цепочка смежников", — сказал президент на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.