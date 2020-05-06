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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:48
https://ria.ru/20200506/1571041541.html
В Бельгии начнут второй этап отмены изоляционных мер 11 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570513025_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_68406ce638ccc34bd8f6630727a11805.jpg
РИА Новости

В Бельгии начнут второй этап отмены изоляционных мер 11 мая

16:48 06.05.2020
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© REUTERS / Yves HermanМашина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Yves Herman
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности Бельгии в среду обсудил план второго этапа (1В) снятия изоляционных мер, введенных из-за коронавируса, он начнется 11 мая.
Совет отметил, что ситуация с коронавирусом в Бельгии развивается в соответствии с ожиданиями, анонсированные ранее новые меры ослабления изоляции вступят в силу.
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В частности, с понедельника разрешено возобновить деятельность всем уличным торговцам, а также всем магазинам, кроме рынков. Рестораны и кафе пока остаются закрытыми, как и учреждения, деятельность которых предполагает контакт между сотрудниками и посетителями. Кроме того, теперь разрешается принимать дома до четырех гостей из одной семьи, при этом предпочтительно, чтобы такие встречи проходили в частном саду на улице.
Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета напомнила, что ношение защитных масок для населения старше 12 лет является обязательным в общественном транспорте, на вокзалах и в аэропортах, в школах. Также рекомендовано ношение защитных средств во всех ситуациях, когда невозможно соблюдать социальное дистанцирование.
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Согласно данным бельгийского минздрава, в стране зафиксирован 50781 случай заражения коронавирусом, 8339 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19 скончались. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов, смертей и общего числа госпитализированных и заболевших. Поэтапное снятие мер изоляции в Бельгии началось 4 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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