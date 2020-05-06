В Бельгии начнут второй этап отмены изоляционных мер 11 мая

БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Совет национальной безопасности Совет национальной безопасности Бельгии в среду обсудил план второго этапа (1В) снятия изоляционных мер, введенных из-за коронавируса , он начнется 11 мая.

Совет отметил, что ситуация с коронавирусом в Бельгии развивается в соответствии с ожиданиями, анонсированные ранее новые меры ослабления изоляции вступят в силу.

В частности, с понедельника разрешено возобновить деятельность всем уличным торговцам, а также всем магазинам, кроме рынков. Рестораны и кафе пока остаются закрытыми, как и учреждения, деятельность которых предполагает контакт между сотрудниками и посетителями. Кроме того, теперь разрешается принимать дома до четырех гостей из одной семьи, при этом предпочтительно, чтобы такие встречи проходили в частном саду на улице.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета напомнила, что ношение защитных масок для населения старше 12 лет является обязательным в общественном транспорте, на вокзалах и в аэропортах, в школах. Также рекомендовано ношение защитных средств во всех ситуациях, когда невозможно соблюдать социальное дистанцирование.

Согласно данным бельгийского минздрава, в стране зафиксирован 50781 случай заражения коронавирусом, 8339 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19 скончались. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наметилась тенденция на снижение числа "тяжелых" пациентов, смертей и общего числа госпитализированных и заболевших. Поэтапное снятие мер изоляции в Бельгии началось 4 мая.