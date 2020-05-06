Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-05-06T16:46
https://ria.ru/20200506/1571041246.html
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571032574_0:14:720:419_1036x0_80_0_0_b4f6928c3b26585d8fa1537932132e86.jpg
РИА Новости

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

16:46 06.05.2020
17403
© ESO/L. CalçadaТак в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами
Так в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами
© ESO/L. Calçada
Так в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете. Описание открытия приведено в журнале Astronomy & Astrophysics.
Команда астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) в сотрудничестве с коллегами из других институтов с помощью 2,2-метрового телескопа в обсерватории ESO La Silla в Чили изучили детали строения звездной системы HR 6819 в созвездии Телескопа. Эта система настолько близка к нам, что ее звезды можно увидеть в Южном полушарии без бинокля или телескопа.
Изначально ученые наблюдали за системой в рамках исследования двойных звезд. Однако, проанализировав данные наблюдений, они с удивлением обнаружили в HR 6819 третье, ранее неизвестное тело — черную дыру. Наблюдения на спектрографе FEROS показали, что одна из двух видимых звезд оборачивается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней, в то время как вторая звезда находится на большом расстоянии от этой внутренней пары.
"Мы были совершенно потрясены, когда поняли, что это первая звездная система с черной дырой, которую можно увидеть невооруженным глазом", — приводятся в пресс-релизе ESO слова одного из авторов исследования Петра Хадрава (Petr Hadrava) из Астрономического института Чешской академии наук
Авторы считают, что в ближайшем будущем будет открыто много подобных черных дыр. Скрытая черная дыра в HR 6819 — одна из самых первых найденных черных дыр звездной массы, которые не взаимодействуют с окружающей средой и поэтому абсолютно невидимы. Ученые определили ее присутствие и рассчитали ее массу, изучая орбиту внутренней звезды в двойной системе.
Двойная чёрная дыра в представлении художника
1 апреля, 16:04РИА Наука
Ученые обнаружили неуловимую черную дыру, разрывающую звезды
"Невидимый объект, масса которого в четыре раза больше массы Солнца, мог быть только черной дырой", — объясняет первый автор статьи Томас Ривиниус (Thomas Rivinius) из чилийского офиса ESO.
На сегодняшний день астрономам известны не более двух десятков черных дыр в нашей Галактике. Почти все они сильно взаимодействуют с окружающей средой и обнаруживают свое присутствие, испуская мощное рентгеновское излучение в этом взаимодействии.
Но по подсчетам ученых, за время существования Млечного Пути многие звезды должны были закончить свою жизнь в виде черных дыр. Открытие "невидимой" черной дыры в системе HR 6819 дает астрономам направление для поиска этих скрытых объектов.
"В Млечном Пути должны быть сотни миллионов черных дыр, но мы знаем только об очень немногих. Знание того, что нужно искать, поможет нам успешнее находить их", — говорит Ривиниус.
Ученые уже наметили объект для следующего исследования — звездная система LB-1 в созвездии Близнецов.
"Мы поняли, что LB-1 также может быть такой тройной системой, хотя нам нужно больше наблюдений, чтобы сказать наверняка", — отмечает Марианна Хейда (Marianne Heida), научный сотрудник ESO и один из авторов статьи. — LB-1 находится немного дальше от Земли, но все еще довольно близко с астрономической точки зрения. Так что это означает, что, вероятно, существует намного больше таких систем. Найдя и изучив их, мы сможем многое узнать о формировании и эволюции звезд с массой примерно в восемь раз больше Солнца, которые заканчивают свою жизнь взрывом сверхновой и образованием черной дыры".
Астрономы предполагают, что в подобных конфигурациях, где внутренняя пара состоит из двух черных дыр или из черной дыры и нейтронной звезды, могут происходить слияния, которые испускают слишком слабые гравитационные волны, чтобы их можно было обнаружить на Земле.
Так в представлении художника выглядят окрестности черной дыры IRAS 13224–3809, питающейся потоком газа
22 января, 17:41РИА Наука
Ученые впервые наблюдали, что происходит в окрестностях черной дыры
50114123
РИА НаукаКосмосчерная дырафизикаЕвропейская южная обсерваторияКосмос - РИА НаукаЧили
Рекомендуем
Изображение инопланетного образования на поверхности Марса, напоминающее тирамису
Ученые обнаружили на Марсе следы существования древних рек
Принципиальная схема прототипа микроволнового воздушного плазменного двигателя
Китайские ученые создали прототип реактивного двигателя на воздухе
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
Южная Корея оштрафует Mercedes за подделку данных о выбросах
Трудовая книжка
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Генеральный конструктор по пилотируемым космическим системами комплексам, академик РАН Евгений Микрин
Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронят в Мытищах
Как вы это делаете?! Егор Дружинин о Пугачевой, Цискаридзе и танцах
"Как вы это делаете?!" Егор Дружинин о Пугачевой, Цискаридзе и танцах
Видео из машины полиции штата Юта: задержание пятилетнего водителя
В США задержали пятилетнего ребенка, ехавшего в Калифорнию за Lamborghini
Телеведущий Александр Беляев
Телеведущий Александр Беляев перенес операцию
Дмитрий Рогозин
Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак
Губернатор Владимирской области Владимира Сипягина
Во Владимирской области ввели карантин в одном из городов из-за COVID-19
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Суперкомпьютер определил наиболее эффективные препараты против COVID-19
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
Лента новостейМолния