Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Так в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами

Так в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами

© ESO/L. Calçada Так в представлении художника выглядит тройная система HR 6819 с ближайшей к Земле черной дырой и двумя звездами-компаньонами

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете. Описание открытия Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете. Описание открытия приведено в журнале Astronomy & Astrophysics.

Команда астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) в сотрудничестве с коллегами из других институтов с помощью 2,2-метрового телескопа в обсерватории ESO La Silla в Чили изучили детали строения звездной системы HR 6819 в созвездии Телескопа. Эта система настолько близка к нам, что ее звезды можно увидеть в Южном полушарии без бинокля или телескопа.

Изначально ученые наблюдали за системой в рамках исследования двойных звезд. Однако, проанализировав данные наблюдений, они с удивлением обнаружили в HR 6819 третье, ранее неизвестное тело — черную дыру. Наблюдения на спектрографе FEROS показали, что одна из двух видимых звезд оборачивается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней, в то время как вторая звезда находится на большом расстоянии от этой внутренней пары.

"Мы были совершенно потрясены, когда поняли, что это первая звездная система с черной дырой, которую можно увидеть невооруженным глазом", — приводятся в пресс-релизе ESO слова одного из авторов исследования Петра Хадрава (Petr Hadrava) из Астрономического института Чешской академии наук

Авторы считают, что в ближайшем будущем будет открыто много подобных черных дыр. Скрытая черная дыра в HR 6819 — одна из самых первых найденных черных дыр звездной массы, которые не взаимодействуют с окружающей средой и поэтому абсолютно невидимы. Ученые определили ее присутствие и рассчитали ее массу, изучая орбиту внутренней звезды в двойной системе.

"Невидимый объект, масса которого в четыре раза больше массы Солнца, мог быть только черной дырой", — объясняет первый автор статьи Томас Ривиниус (Thomas Rivinius) из чилийского офиса ESO.

На сегодняшний день астрономам известны не более двух десятков черных дыр в нашей Галактике. Почти все они сильно взаимодействуют с окружающей средой и обнаруживают свое присутствие, испуская мощное рентгеновское излучение в этом взаимодействии.

Но по подсчетам ученых, за время существования Млечного Пути многие звезды должны были закончить свою жизнь в виде черных дыр. Открытие "невидимой" черной дыры в системе HR 6819 дает астрономам направление для поиска этих скрытых объектов.

"В Млечном Пути должны быть сотни миллионов черных дыр, но мы знаем только об очень немногих. Знание того, что нужно искать, поможет нам успешнее находить их", — говорит Ривиниус.

Ученые уже наметили объект для следующего исследования — звездная система LB-1 в созвездии Близнецов.

"Мы поняли, что LB-1 также может быть такой тройной системой, хотя нам нужно больше наблюдений, чтобы сказать наверняка", — отмечает Марианна Хейда (Marianne Heida), научный сотрудник ESO и один из авторов статьи. — LB-1 находится немного дальше от Земли, но все еще довольно близко с астрономической точки зрения. Так что это означает, что, вероятно, существует намного больше таких систем. Найдя и изучив их, мы сможем многое узнать о формировании и эволюции звезд с массой примерно в восемь раз больше Солнца, которые заканчивают свою жизнь взрывом сверхновой и образованием черной дыры".