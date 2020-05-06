Попова оценила эффективность масочного режима при борьбе с коронавирусом

"Ряд субъектов уже ввели обязательный масочный режим, а это на сегодняшний день 68 субъектов, и, безусловно, это дает свои позитивные результаты по снижению темпов прироста", - заявила Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.