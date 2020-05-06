Попова оценила эффективность масочного режима при борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Введение регионами масочного режима позволяет снизить темпы прироста числа заболевших коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ряд субъектов уже ввели обязательный масочный режим, а это на сегодняшний день 68 субъектов, и, безусловно, это дает свои позитивные результаты по снижению темпов прироста", - заявила Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, до 12 мая мера носит рекомендательный характер, после – обязательный. Также жителям рекомендуется носить перчатки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.