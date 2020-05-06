На третьем этапе снятия ограничений откроют парки с соблюдением дистанции

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, предусматривает открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции.
"На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", - сказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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