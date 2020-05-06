На третьем этапе снятия ограничений откроют парки с соблюдением дистанции

"На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", - сказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.