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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:41
https://ria.ru/20200506/1571041051.html
На третьем этапе снятия ограничений откроют парки с соблюдением дистанции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569253723_0:407:2800:1982_1036x0_80_0_0_32502891fb9a6936377b474eb204f96a.jpg
РИА Новости

На третьем этапе снятия ограничений откроют парки с соблюдением дистанции

16:40 06.05.2020 (обновлено: 16:41 06.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске возле ЦПКиО имени М. Горького
Девушка в защитной маске возле ЦПКиО имени М. Горького
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске возле ЦПКиО имени М. Горького. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, предусматривает открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции.
"На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания", - сказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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