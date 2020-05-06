В Аргентине два человека погибли при крушении медицинского самолета

Трагедия произошла накануне в провинции Чубут. На борту находились четыре человека: врач и медсестра, которые погибли при падении самолета, и два пилота, они выжили.
Самолет должен был транспортировать в Буэнос-Айрес трехлетнего ребенка с заболеванием сердца. Предполагается, что авария произошла по причине плохой видимости в районе из-за тумана.
Как сообщает издание со ссылкой на источники в больнице, пилот, которому 44 года, находится в критическом состоянии, у него обожжено около 60% тела, есть повреждения грудной клетки и легких. Состояние второго пилота (ему 34 года) тяжелое.
#Urgente— Hernán Mercère (@hmercere) May 6, 2020
Se estrelló avión sanitario en proximidades del aeropuerto de Esquel serían 4 tripulantes@radio3trelew pic.twitter.com/DRBlJGcb24