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2020-05-06T16:38
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В Аргентине два человека погибли при крушении медицинского самолета
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РИА Новости

В Аргентине два человека погибли при крушении медицинского самолета

16:38 06.05.2020
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© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
© Flickr / lrargerich
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая - РИА Новости. Два человека погибли и двое выжили в результате крушения медицинского самолета в Аргентине, сообщает местная газета El Chubut.
Трагедия произошла накануне в провинции Чубут. На борту находились четыре человека: врач и медсестра, которые погибли при падении самолета, и два пилота, они выжили.
Самолет должен был транспортировать в Буэнос-Айрес трехлетнего ребенка с заболеванием сердца. Предполагается, что авария произошла по причине плохой видимости в районе из-за тумана.
Как сообщает издание со ссылкой на источники в больнице, пилот, которому 44 года, находится в критическом состоянии, у него обожжено около 60% тела, есть повреждения грудной клетки и легких. Состояние второго пилота (ему 34 года) тяжелое.
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ЧубутАргентинаБуэнос-Айрес (город)В мире
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