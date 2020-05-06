Путин поручил правительству координировать работу по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Правительство РФ должно осуществлять основную работу по координации всей деятельности по борьбе с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Президент отметил, что общую координацию работы по мероприятиям против коронавируса, по их снятию и по оживлению экономики должно осуществлять правительство Российской Федерации.
"Я очень рассчитываю на то, что и в регионах это будет услышано, и само правительство будет работать активно и самим прямым образом будет влиять на ситуацию и в экономике, и в социальной сфере", - сказал Путин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.