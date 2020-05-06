Мини-концерт в честь 9 мая: военные ЦВО выступили под окнами ветеранов

598

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Военнослужащие Центрального военного округа сделали музыкальный подарок для ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы в Самаре. Они поздравили пенсионеров мини-концертом под окнами домов, исполнив патриотические песни.