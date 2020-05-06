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2020-05-06T16:38
https://ria.ru/20200506/1571040455.html
Мини-концерт в честь 9 мая: военные ЦВО выступили под окнами ветеранов
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РИА Новости
Мини-концерт в честь 9 мая: военные ЦВО выступили под окнами ветеранов
Военнослужащие Центрального военного округа сделали музыкальный подарок для ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы в Самаре. Они поздравили пенсионеров мини-концертом под окнами домов, исполнив патриотические песни.
2020-05-06T16:38
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=33704528&type=mp4
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Мини-концерт в честь 9 мая: военные ЦВО выступили под окнами ветеранов

16:38 06.05.2020
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Военнослужащие Центрального военного округа сделали музыкальный подарок для ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы в Самаре. Они поздравили пенсионеров мини-концертом под окнами домов, исполнив патриотические песни.
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