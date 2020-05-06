На втором этапе отмены ограничений разрешат прогулки и работу торговли

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. На втором этапе снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, предусматривается возможность прогулок, возобновление работы образовательных организаций и точек торговли, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент России Владимир Путин в среду проводит в режиме видеосвязи совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"На втором этапе - прогулки по улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций", - сказала Попова на совещании.
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