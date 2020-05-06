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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:50
https://ria.ru/20200506/1571040358.html
На втором этапе отмены ограничений разрешат прогулки и работу торговли
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565194356_0:167:3078:1898_1036x0_80_0_0_ceea8eae8886af9fa7688249c9556289.jpg
РИА Новости

На втором этапе отмены ограничений разрешат прогулки и работу торговли

16:36 06.05.2020 (обновлено: 16:50 06.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСемья гуляет
Семья гуляет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Семья гуляет. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. На втором этапе снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, предусматривается возможность прогулок, возобновление работы образовательных организаций и точек торговли, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Президент России Владимир Путин в среду проводит в режиме видеосвязи совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"На втором этапе - прогулки по улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций", - сказала Попова на совещании.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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