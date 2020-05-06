Путин назвал тактику борьбы с коронавирусом в России правильной

"С целью эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией были введены ограничительные меры на практически всей территории России и значительные полномочия были переданы в регионы Российской Федерации, и понятно почему - потому что страна большая, ситуация разная и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.