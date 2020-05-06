Путин назвал тактику борьбы с коронавирусом в России правильной

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Практика показала, что тактика властей РФ по борьбе с коронавирусом абсолютно правильная, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С целью эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией были введены ограничительные меры на практически всей территории России и значительные полномочия были переданы в регионы Российской Федерации, и понятно почему - потому что страна большая, ситуация разная и нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Практика показала, что мы поступили абсолютно правильно, более того, по нашему пути пошли и многие зарубежные страны, мы это видим, и хорошо, если и у них тоже так получается", - подчеркнул президент РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.