Попова: людям из группы риска нужно будет принимать меры предосторожности

"В фокусе нашего внимания на всех этапах остаются люди из групп риска, люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, и, безусловно, им следует принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома", - заявила Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.