Попова: людям из группы риска нужно будет принимать меры предосторожности

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Людям из группы риска и имеющим хронические заболевания нужно будет по-прежнему принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома для профилактики коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В фокусе нашего внимания на всех этапах остаются люди из групп риска, люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, и, безусловно, им следует принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома", - заявила Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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