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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:33
https://ria.ru/20200506/1571039900.html
Попова: людям из группы риска нужно будет принимать меры предосторожности
https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/14/1551841452_0:0:2998:1686_1036x0_80_0_0_f0d7a44c6f93414691eb8ead04f2f85c.jpg
РИА Новости

Попова: людям из группы риска нужно будет принимать меры предосторожности

16:33 06.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Анна Попова
Анна Попова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Анна Попова . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Людям из группы риска и имеющим хронические заболевания нужно будет по-прежнему принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома для профилактики коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В фокусе нашего внимания на всех этапах остаются люди из групп риска, люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, и, безусловно, им следует принимать дополнительные меры предосторожности при выходе из дома", - заявила Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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