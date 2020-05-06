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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:37
https://ria.ru/20200506/1571039860.html
В России в апреле поступление налогов снизилось на треть
https://cdn22.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6e42d4e3a6f9a40f7519692d4326960c.jpg
РИА Новости

В России в апреле поступление налогов снизилось на треть

16:32 06.05.2020 (обновлено: 16:37 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Поступления налогов в России в апреле снизились на 31,4%, такие данные содержались в презентации главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниила Егорова к совещанию у президента РФ Владимира Путина по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
По данным ФНС, фактические поступления налогов в апреле 2020 года составили 1,716 триллиона рублей, что на 31,4% меньше уровня прошлого года. В частности, в федеральный бюджет поступило 784,2 миллиарда рублей - спад на 31,2% к уровню апреля 2019 года.
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Поступления по налогу на прибыль составили, по данным на апрель, 438,4 миллиарда рублей, на 40,8% меньше апреля прошлого года, поступления НЛФЛ снизились на 14,1% - до 302,8 миллиарда рублей, по НДС - упали на 26,7%, до 220,1 миллиарда рублей, поступления НДПИ снизились на 50,8% до 269,8 миллиарда рублей.
При этом Егоров сообщил на совещании, что пострадавшие от распространения коронавируса предприниматели получат отсрочки по налогам.
По его словам, 1,5 миллиона компаний получат отсрочку автоматически, на общую сумму 217 миллиардов рублей. Кроме того, более 50 тысяч компаний получат отсрочку после подачи соответствующего заявления налоговикам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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