В Мордовии умер шестой пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусом умер в Мордовии, его состояние осложнялось тромбоэмболией (закупоркой кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом), сообщает оперштаб региона.
"Зарегистрирован новый летальный случай. От ковид-ассоциированной пневмонии, осложненной тромбоэмболией, скончался мужчина в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении оперштаба.
Всего в Мордовии зарегистрировано 977 случаев коронавируса, 145 человек выписаны с выздоровлением.
"Состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного, 22 пациента находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 10 из них с положительным анализом на коронавирус", - говорится в сообщении.
Получают лечение и наблюдение амбулаторно 799 человек, 36 человек находятся в обсервационных отделениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.