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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:32
https://ria.ru/20200506/1571039817.html
В Мордовии умер шестой пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916941_240:170:2796:1608_1036x0_80_0_0_2356954ab59caeae4ae4b1a738259cc3.jpg
РИА Новости

В Мордовии умер шестой пациент с коронавирусом

16:32 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусом умер в Мордовии, его состояние осложнялось тромбоэмболией (закупоркой кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом), сообщает оперштаб региона.
"Зарегистрирован новый летальный случай. От ковид-ассоциированной пневмонии, осложненной тромбоэмболией, скончался мужчина в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении оперштаба.
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Всего в Мордовии зарегистрировано 977 случаев коронавируса, 145 человек выписаны с выздоровлением.
"Состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного, 22 пациента находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 10 из них с положительным анализом на коронавирус", - говорится в сообщении.
Получают лечение и наблюдение амбулаторно 799 человек, 36 человек находятся в обсервационных отделениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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