В Мордовии умер шестой пациент с коронавирусом

"Зарегистрирован новый летальный случай. От ковид-ассоциированной пневмонии, осложненной тромбоэмболией, скончался мужчина в возрасте 57 лет", - говорится в сообщении оперштаба.

"Состояние пациентов в стационаре от тяжёлого до удовлетворительного, 22 пациента находятся на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 10 из них с положительным анализом на коронавирус", - говорится в сообщении.