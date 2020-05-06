В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

"В результате у 24 пациентов и 12 работников больницы тесты дали положительный результат. На сегодняшний день все они переведены в Иркутскую областную инфекционную больницу", - говорится в сообщении.

"Мы уже обследовали всех пациентов, а это более 200 человек, и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные. Сегодня взяли еще 160 проб у медиков", - сказал Кобзев на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии.