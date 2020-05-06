В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Тридцатого апреля у ряда пациентов и медиков Иркутской городской больницы №1 появились признаки заражения COVID-19.
"В результате у 24 пациентов и 12 работников больницы тесты дали положительный результат. На сегодняшний день все они переведены в Иркутскую областную инфекционную больницу", - говорится в сообщении.
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев охарактеризовал ситуацию как сложную, но не критическую.
"Мы уже обследовали всех пациентов, а это более 200 человек, и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные. Сегодня взяли еще 160 проб у медиков", - сказал Кобзев на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии.
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Отмечается, что полностью весь персонал будет обследован до конца недели. Кроме того, все работники больницы пройдут компьютерную томографию. В отделениях медучреждения проводится дезинфекция. Карантин продлится до 17 мая.
В регионе зарегистрировано 237 случаев заражения COVID-19, шесть человек умерли, 67 - выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.