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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:31
https://ria.ru/20200506/1571039782.html
В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984755_0:152:2942:1807_1036x0_80_0_0_8ce8bf722bd9ca012a7999409249e933.jpg
РИА Новости

В иркутской больнице коронавирус выявили у 24 пациентов и 12 медиков

16:31 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский сотрудник. Архивное фото
ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Тестирование на коронавирус в Иркутской городской больнице №1 выявило заражение COVID-19 24 пациентов и 12 медиков, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Тридцатого апреля у ряда пациентов и медиков Иркутской городской больницы №1 появились признаки заражения COVID-19.
"В результате у 24 пациентов и 12 работников больницы тесты дали положительный результат. На сегодняшний день все они переведены в Иркутскую областную инфекционную больницу", - говорится в сообщении.
Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев охарактеризовал ситуацию как сложную, но не критическую.
"Мы уже обследовали всех пациентов, а это более 200 человек, и 280 медицинских работников, которые могли контактировать с зараженными. Их результаты отрицательные. Сегодня взяли еще 160 проб у медиков", - сказал Кобзев на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии.
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Отмечается, что полностью весь персонал будет обследован до конца недели. Кроме того, все работники больницы пройдут компьютерную томографию. В отделениях медучреждения проводится дезинфекция. Карантин продлится до 17 мая.
В регионе зарегистрировано 237 случаев заражения COVID-19, шесть человек умерли, 67 - выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КобзевОбщество
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