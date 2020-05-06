Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Могу сказать, что мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики", - сказал Белоусов.
По его словам, малый бизнес начал активно подавать заявки на зарплатные кредиты, их объем превышает ожидания правительства.
"Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот, и мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тысячи заявок в день, в сутки, и вот мы уже вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок. Это достаточно много, это больше, чем мы предполагали", - сказал исполняющий обязанности премьер-министра РФ.
"Мы видим, что при сохранении такого темпа те лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае – в 20-х числах мая", - добавил Белоусов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.