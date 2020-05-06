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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:57
https://ria.ru/20200506/1571039754.html
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839115_0:221:2896:1849_1036x0_80_0_0_b389439e4c8604b5ad5a55e681e878ae.jpg
РИА Новости

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

16:31 06.05.2020 (обновлено: 16:57 06.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Могу сказать, что мы сейчас вступаем в такой на самом деле более сложный период с точки зрения экономики", - сказал Белоусов.
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По его словам, малый бизнес начал активно подавать заявки на зарплатные кредиты, их объем превышает ожидания правительства.
"Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот, и мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тысячи заявок в день, в сутки, и вот мы уже вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок. Это достаточно много, это больше, чем мы предполагали", - сказал исполняющий обязанности премьер-министра РФ.
"Мы видим, что при сохранении такого темпа те лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае – в 20-х числах мая", - добавил Белоусов.
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