Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

"Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот, и мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, примерно на 2 тысячи заявок в день, в сутки, и вот мы уже вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок. Это достаточно много, это больше, чем мы предполагали", - сказал исполняющий обязанности премьер-министра РФ.