Путин попросил Минтруда поддержать работников соцучреждений

"Прошу Котякова Антона Олеговича – министра труда и социальной защиты обратить на это внимание (на меры поддержки работников соцучреждений – ред.). Там люди работают в достаточно тяжелых условиях. Мы договорились о том, что мы будем их поддерживать. Я хочу быть уверенным в том, что эта поддержка осуществляется. Прошу руководителей регионов РФ обратить на это внимание, ну а Котякова проконтролировать, что там происходит в этой сфере", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.