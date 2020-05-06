Путин попросил Минтруда поддержать работников соцучреждений

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра труда Антона Котякова обратить внимание на меры по поддержке работников соцучреждений и проконтролировать их исполнение.
"Прошу Котякова Антона Олеговича – министра труда и социальной защиты обратить на это внимание (на меры поддержки работников соцучреждений – ред.). Там люди работают в достаточно тяжелых условиях. Мы договорились о том, что мы будем их поддерживать. Я хочу быть уверенным в том, что эта поддержка осуществляется. Прошу руководителей регионов РФ обратить на это внимание, ну а Котякова проконтролировать, что там происходит в этой сфере", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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