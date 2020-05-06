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2020-05-06T16:52
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Путин попросил Минтруда поддержать работников соцучреждений
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РИА Новости

Путин попросил Минтруда поддержать работников соцучреждений

16:30 06.05.2020 (обновлено: 16:52 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра труда Антона Котякова обратить внимание на меры по поддержке работников соцучреждений и проконтролировать их исполнение.
"Прошу Котякова Антона Олеговича – министра труда и социальной защиты обратить на это внимание (на меры поддержки работников соцучреждений – ред.). Там люди работают в достаточно тяжелых условиях. Мы договорились о том, что мы будем их поддерживать. Я хочу быть уверенным в том, что эта поддержка осуществляется. Прошу руководителей регионов РФ обратить на это внимание, ну а Котякова проконтролировать, что там происходит в этой сфере", - сказал Путин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Распространение нового коронавирусаАнтон КотяковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир ПутинОбщество
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