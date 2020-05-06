Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T17:30
https://ria.ru/20200506/1571039626.html
Пушков оценил план Украины по возвращению Крыма
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570617023_0:268:3072:1996_1036x0_80_0_0_38a9abbd737e5add2220d9285c568f97.jpg
РИА Новости

Пушков оценил план Украины по возвращению Крыма

16:30 06.05.2020 (обновлено: 17:30 06.05.2020)
24829
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМолодые люди катаются на набережной в Ялте
Молодые люди катаются на набережной в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал план украинских властей по возвращению Крыма детским лепетом.
Так он прокомментировал слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который рассказал о трех задачах по возвращению полуострова в состав Украины: удерживать вопрос на повестке дня, обеспечить эффективность антироссийских санкций и привлекать "дополнительные международные инструменты" для давления на Россию.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине
4 мая, 16:06
Посольство России в Германии ответило на слова украинского посла о Крыме
"План главы МИД Украины о "трех шагах" по возвращению Крыма — детский лепет. Шаг первый — пустота, второй не работает, третий работать не будет. Кулеба уже пытался создать коалицию против России в Совете Европы, потерпел неудачу и теперь придумывает "три шага вперед, два шага назад", — написал сенатор в Twitter.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал отменить ограничительные меры в отношении России, поскольку в нынешней экономической ситуации необходимо сотрудничество с Москвой.
249523211220
РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныАлексей ПушковГерхард ШредерРеспублика КрымУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Уже в который раз читаю заголовки "Пушков оценил то...", "Пушков оценил это..." Это журналисты так заштампованы или у Пушкова призвание быть товароведом?
6 мая, 19:48
iinstupak
11300016
Никто еще не понял? Что надо для снятия санкций? Да просто, чтобы НЕКУДА или НЕКОМУ было возвращать Крым. И они сразу становятся бессмысленными. Надо бы задуматься над этим: нет 404 - нет и проблемы!
6 мая, 16:49
Von Stirliz
2303001
Рекомендуем
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек прокомментировал три шага Киева по "возвращению Крыма"
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Вид на пещеру Такаркори
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Ядерный взрыв
СМИ спрогнозировало последствия термоядерного взрыва над Москвой
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Американский переворот в Венесуэле провалился
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Пушков прокомментировал операцию кораблей НАТО в Баренцевом море
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины назвал три шага для "возвращения Крыма"
Ученый из университета Питтсбурга Бин Лю
В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
У коронавируса нашли опасную мутацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
Лента новостейМолния