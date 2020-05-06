В Сербии число жертв коронавируса достигло 203

БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались три человека, общее число жертв достигло 203, выявлено почти 9,8 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Парламент Сербии днем обсуждает отмену чрезвычайного положения, а затем и комендантского часа из-за пандемии. В начале недели в стране были смягчены ограничения в связи с COVID-19, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии ко вторнику в стране были выявлены 9 677 зараженных, скончались 200 человек.

"К среде выявлены 114 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 9 791 человек. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 203 человека", - сообщил минздрав.

Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение. С 8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей.