Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:30
https://ria.ru/20200506/1571039488.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 203
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 203

16:30 06.05.2020
159
© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались три человека, общее число жертв достигло 203, выявлено почти 9,8 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Парламент Сербии днем обсуждает отмену чрезвычайного положения, а затем и комендантского часа из-за пандемии. В начале недели в стране были смягчены ограничения в связи с COVID-19, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По данным сербского минздрава, с начала пандемии ко вторнику в стране были выявлены 9 677 зараженных, скончались 200 человек.
"К среде выявлены 114 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 9 791 человек. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 203 человека", - сообщил минздрав.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение. С 8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000200
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСербияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер Сербии оценила ситуацию с распространением коронавируса
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 206
Сербия
В Сербии число жертв коронавируса достигло 200
Российские военные специалисты в Сербии
В Сербии военные из России продезинфицировали психиатрический центр
Контейнер для биоматериала
Собянин: увеличение тестирования не говорит о росте заболеваемости COVID
Школьные рюкзаки
Вологодские власти назвали даты завершения учебного года для школьников
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала сохранить позитивный тренд в ситуации с коронавирусом
Тестирование на коронавирус
Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая
Российские военные специалисты в Белграде
В Сербии отменили чрезвычайное положение
Специалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац
Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омская область готова принять вахтовиков с якутской Чаянды
Люди во время пробежки в Москве
Первый этап снятия ограничений предусматривает занятия спортом на улице
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Попова оценила эффективность мер по борьбе с коронавирусом в России
Посетитель в защитной маске в парикмахерской Супермен в Казани
Собянин призвал оставить ограничения по предприятиям в сфере услуг
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин назвал тактику борьбы с коронавирусом в России правильной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
Лента новостейМолния