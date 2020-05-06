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2020-05-06T16:29
https://ria.ru/20200506/1571039344.html
Омская область готова принять вахтовиков с якутской Чаянды
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РИА Новости

Омская область готова принять вахтовиков с якутской Чаянды

16:29 06.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков заявил, что регион готов принять более 1,5 тысячи вахтовых рабочих из Омской области, которые находятся в Якутии на Чаяндинском месторождении, где введен карантин из-за коронавируса.
О том, что в Омске ожидается рейс с 50 заболевшими коронавирусом из Якутии, стало известно 29 апреля. Предположения, что на борту самолёта могут находиться вахтовые рабочие с Чаяндинского месторождения, официально в оперативном штабе не комментировали. В минздраве региона тогда пояснили, что система здравоохранения области располагает необходимым ресурсом для лечения больных из Якутии.
Бурков в среду в комментарии для журналистов подтвердил, что в Омск из Якутии доставлены вахтовики с Чаянды.

"Мы сегодня лечим вахтовиков из Чаяндинского месторождения. Там не только омичи, потому что строительная компания, которая нанимала этих рабочих, "СтройТрансНефтегаз", они в первую очередь отправляют тяжело больных, и мы их принимаем. Сегодня на Чаяндинском месторождении находится 1564 омича, у них работа закончена, и мы готовы принять всех", - заявил губернатор.

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Он добавил, что каждый вывозной рейс "согласовывается с Москвой", поэтому скоро власти рассчитывают получить чёткий график рейсов для приёма вахтовиков.
Указом главы Якутии Айсена Николаева с 17 апреля на территории месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка, введен карантин. По данным оперативного штаба при правительстве Якутии на 6 мая, из 8 тысяч проб на коронавирус, взятых у работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, положительные результаты дали менее 10%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БурковОмская областьОмскОбщество
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