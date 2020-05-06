Омская область готова принять вахтовиков с якутской Чаянды

"Мы сегодня лечим вахтовиков из Чаяндинского месторождения. Там не только омичи, потому что строительная компания, которая нанимала этих рабочих, "СтройТрансНефтегаз", они в первую очередь отправляют тяжело больных, и мы их принимаем. Сегодня на Чаяндинском месторождении находится 1564 омича, у них работа закончена, и мы готовы принять всех", - заявил губернатор.