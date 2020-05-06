Первый этап снятия ограничений предусматривает занятия спортом на улице

"Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции", - сказала Попова в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.