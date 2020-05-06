Попова призвала сохранить позитивный тренд в ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что до 12 мая важно сохранить позитивный тренд по развитию ситуации с коронавирусом, который наметился в целом ряде регионов, ответственность лежит на каждом человеке.
"Поэтапное снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности. У нас впереди еще неделя, и мы должны обязательно сохранить тот позитивный тренд, который уже намечен и очевиден в целом ряде регионов", - сказала Попова в среду на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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