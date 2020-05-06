Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:28
https://ria.ru/20200506/1571039214.html
Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая

16:28 06.05.2020
121
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Кабинет министров Непала на заседании в среду решил продлить режим изоляции в стране до 18 мая, сообщает издание Kathmandu Post.
"На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение о продолжении блокады в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом в стране", - заявила министр землеустройства, кооперативов и борьбы с бедностью Падма Кумари Арьял.
Это четвертое продление режима изоляции в стране начиная с 24 марта, когда этот режим был введен. Согласно последним данным, в стране находятся 82 заболевших коронавирусом, причем на этой неделе было зарегистрировано 23 новых случая.
Кабинет министров также продлил приостановку международных рейсов и закрыл границы страны до конца мая. Министры также ужесточили контроль на въездных пунктах в Катманду и распорядились вести учет тех, кто должен посетить столицу в связи с чрезвычайными ситуациями, например, для медицинских осмотров.
Мэр Москвы Сергей Собянин
6 мая, 16:27Распространение нового коронавируса
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Правительственный комитет высокого уровня по предотвращению и контролю COVID-19 также рекомендовал правительству продолжить режим изоляции, не вводя никаких ограничений на основные услуги, и постепенно ослаблять режим изоляции в промышленном и сельскохозяйственном секторах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
100000
Распространение нового коронавирусаВОЗНепалКатмандуВ мире
Рекомендуем
Полиция в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
Контейнер для биоматериала
Собянин: увеличение тестирования не говорит о росте заболеваемости COVID
Люди во время пробежки в Москве
Первый этап снятия ограничений предусматривает занятия спортом на улице
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 203
Посетитель в защитной маске в парикмахерской Супермен в Казани
Собянин призвал оставить ограничения по предприятиям в сфере услуг
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
В Пакистане отменят режим изоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала сохранить позитивный тренд в ситуации с коронавирусом
Школьные рюкзаки
Вологодские власти назвали даты завершения учебного года для школьников
Девушка во время самоизоляции дома
Попова: самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омская область готова принять вахтовиков с якутской Чаянды
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова назвала основания для отмены ограничений по коронавирусу
Строительство временных госпиталей для пациентов с COVID-19
Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер
Хельсинки
Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня
Вена, Австрия
Австрия продлила контроль на границах из-за коронавируса до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
Лента новостейМолния