Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая – РИА Новости. Кабинет министров Непала на заседании в среду решил продлить режим изоляции в стране до 18 мая, сообщает издание Кабинет министров Непала на заседании в среду решил продлить режим изоляции в стране до 18 мая, сообщает издание Kathmandu Post.

"На сегодняшнем заседании кабинета министров было принято решение о продолжении блокады в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом в стране", - заявила министр землеустройства, кооперативов и борьбы с бедностью Падма Кумари Арьял.

Это четвертое продление режима изоляции в стране начиная с 24 марта, когда этот режим был введен. Согласно последним данным, в стране находятся 82 заболевших коронавирусом, причем на этой неделе было зарегистрировано 23 новых случая.

Кабинет министров также продлил приостановку международных рейсов и закрыл границы страны до конца мая. Министры также ужесточили контроль на въездных пунктах в Катманду и распорядились вести учет тех, кто должен посетить столицу в связи с чрезвычайными ситуациями, например, для медицинских осмотров.

Правительственный комитет высокого уровня по предотвращению и контролю COVID-19 также рекомендовал правительству продолжить режим изоляции, не вводя никаких ограничений на основные услуги, и постепенно ослаблять режим изоляции в промышленном и сельскохозяйственном секторах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.