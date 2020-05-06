Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На протяжении двух недель в Москве не растет число госпитализаций и тяжелых больных, это говорит о стабилизации ситуации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На протяжении двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар, находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некоторой стабилизации ситуации", - сказал Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.