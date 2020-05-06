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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:33
https://ria.ru/20200506/1571039144.html
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2990:1681_1036x0_80_0_0_cc4c84eb5f2d3ea0bff31ca27b156bbe.jpg
РИА Новости

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

16:27 06.05.2020 (обновлено: 16:33 06.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На протяжении двух недель в Москве не растет число госпитализаций и тяжелых больных, это говорит о стабилизации ситуации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На протяжении двух недель у нас не растет госпитализация больных, не растет количество тяжелых больных, которые требуют помещения в стационар, находится примерно на одном уровне. Это говорит в целом о некоторой стабилизации ситуации", - сказал Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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