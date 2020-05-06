Собянин: увеличение тестирования не говорит о росте заболеваемости COVID

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве кратно увеличено тестирование на коронавирус, что влияет на рост числа выявленных больных, но не говорит о росте заболеваемости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"За последнее время мы кратно увеличили количество тестирований граждан и соответственно выявляемости заболевания, что видно по динамике. Та динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она впрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она в первую очередь свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших", - сказал Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.