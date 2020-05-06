Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Москвы считают, что сферу обслуживания пока рано открывать в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы мэр столицы Сергей Собянин.
"Считаем, что выход из самоизоляции и ограничительных мер сферы услуг пока преждевременен, пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее", - сказал он.
На 6 мая в Москве зарегистрировано 85973 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.