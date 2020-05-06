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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:39
https://ria.ru/20200506/1571039052.html
Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570862153_0:208:2901:1840_1036x0_80_0_0_46b1b4b17a0499670c389e3075f1059e.jpg
РИА Новости

Собянин назвал выход из самоизоляции для сферы услуг преждевременным

16:26 06.05.2020 (обновлено: 16:39 06.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Москвы считают, что сферу обслуживания пока рано открывать в условиях пандемии коронавируса, сообщил в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы мэр столицы Сергей Собянин.
"Считаем, что выход из самоизоляции и ограничительных мер сферы услуг пока преждевременен, пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности раскрытия сферы услуг, быта и так далее", - сказал он.
На 6 мая в Москве зарегистрировано 85973 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
6 мая, 16:35Распространение нового коронавируса
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Главное укладку плитки разрешить, да, Собянин?
6 мая, 16:42
ХЗХ З
97200010
а где собянин стрижется уже практически полтора месяца? или парик? или ему можно?
6 мая, 17:04
iinvik
78110002
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