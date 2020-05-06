Вологодские власти назвали даты завершения учебного года для школьников

"Я не думаю, что у нас будут полностью сняты карантинные режимы на проведение массовых мероприятий. Мы можем ослабить карантинные режимы для работы наших предприятий и учреждений социальной сферы, но возобновление массовых мероприятий, скорее всего, будет отложено на июнь, или, может быть, даже на июль. Второй вариант - перенести все торжественные мероприятия в школах на июль. Но для этого нужно переговорить с родительскими комитетами, с детьми, с родителями, с педагогическим сообществом. Ну и третий вариант - это дистанционный режим", - сказал губернатор.