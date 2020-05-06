Вологодские власти назвали даты завершения учебного года для школьников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Учащиеся школ Вологодской области закончат учебный год до 5 июня, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Учебный год завершится в 1-4 классах - 23 мая, 5-8 классах - 27 мая, 10 классах - 30 мая, 9 и 11 классах - 5 июня. Эти даты протокольно зафиксируем и приступаем к исполнению", - сказал он в ходе заседания оперативного штаба.
По его словам, после 12 мая в школах региона продолжится дистанционное обучение.
Кувшинников также поручил с учетом эпидемиологической ситуации разработать различные сценарии проведения последних звонков в школах и вручения учащимся наград.
"Я не думаю, что у нас будут полностью сняты карантинные режимы на проведение массовых мероприятий. Мы можем ослабить карантинные режимы для работы наших предприятий и учреждений социальной сферы, но возобновление массовых мероприятий, скорее всего, будет отложено на июнь, или, может быть, даже на июль. Второй вариант - перенести все торжественные мероприятия в школах на июль. Но для этого нужно переговорить с родительскими комитетами, с детьми, с родителями, с педагогическим сообществом. Ну и третий вариант - это дистанционный режим", - сказал губернатор.
По информации Департамента образования Вологодской области, дистанционное обучение в школах, организациях дополнительного образования, колледжах и техникумах в регионе началось с 6 апреля.
По данным на 6 мая, в Вологодской области зарегистрирован 241 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки - пять новых случаев. Выздоровели 84 человека, скончался один.
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