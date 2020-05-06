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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:41
https://ria.ru/20200506/1571038561.html
Собянин призвал оставить ограничения по предприятиям в сфере услуг
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570352209_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_6cd921273ca702c0f679174fd73f5872.jpg
РИА Новости

Собянин призвал оставить ограничения по предприятиям в сфере услуг

16:24 06.05.2020 (обновлено: 16:41 06.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПосетитель в защитной маске в парикмахерской "Супермен" в Казани
Посетитель в защитной маске в парикмахерской Супермен в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Начало работы предприятий сферы услуг может спровоцировать рост числа заболеваний COVID-19, по ним ограничения должны оставаться жесткими, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Там, где граждане соприкасаются друг с другом, или с предприятиями, которые оказывают услуги, - это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг, - начало работы этих предприятий - они действительно могут спровоцировать рост и высокую динамику заболеваемости. Здесь выработаны достаточно жесткие критерии", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинОбщество
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