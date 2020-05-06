Собянин призвал оставить ограничения по предприятиям в сфере услуг

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Начало работы предприятий сферы услуг может спровоцировать рост числа заболеваний COVID-19, по ним ограничения должны оставаться жесткими, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Там, где граждане соприкасаются друг с другом, или с предприятиями, которые оказывают услуги, - это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг, - начало работы этих предприятий - они действительно могут спровоцировать рост и высокую динамику заболеваемости. Здесь выработаны достаточно жесткие критерии", - сказал Собянин на совещании с президентом РФ по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.