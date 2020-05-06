Попова не исключила возобновления ограничений по коронавирусу

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу могут быть возобновлены в случае ухудшения ситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Еще раз подчеркну, что, в соответствии с предлагаемыми рекомендациями, решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены", - заявила Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.