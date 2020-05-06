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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:36
https://ria.ru/20200506/1571038443.html
Вирусолог объяснил, как тепло повлияет на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8b75cf0f4641655cfbbeee0593ed269.jpg
РИА Новости

Вирусолог объяснил, как тепло повлияет на коронавирус

16:22 06.05.2020 (обновлено: 17:36 06.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории "Гемотест"
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории Гемотест
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн предположил в беседе с Пятым каналом, что хорошая погода и лето станут факторами, которые помогут в борьбе с коронавирусом.
По его словам, у людей улучшится иммунитет.
"Люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой", — сказал он.
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По данным ВОЗ, в мире заражено более трех с половиной миллионов человек, 243 тысячи умерли. США остаются на первом месте по числу заболевших. В список наиболее подверженных COVID-19 стран также входят Испания, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Россия, Турция, Иран и Китай.
В России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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