Вирусолог объяснил, как тепло повлияет на коронавирус

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн предположил в беседе с Пятым каналом, что хорошая погода и лето станут факторами, которые помогут в борьбе с коронавирусом.
По его словам, у людей улучшится иммунитет.
"Люди дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой", — сказал он.
В России выявили почти 166 тысяч случаев заражения коронавирусом, более полутора тысяч человек скончались, 21,3 тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.