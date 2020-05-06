Попова назвала основания для отмены ограничений по коронавирусу

"При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе", - рассказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.