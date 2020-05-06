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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:30
https://ria.ru/20200506/1571038416.html
Попова назвала основания для отмены ограничений по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова назвала основания для отмены ограничений по коронавирусу

16:22 06.05.2020 (обновлено: 16:30 06.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала в качестве оснований для отмены ограничений темпы прироста заболевших COVID-19, объемы тестирования и достаточность коек в регионах РФ.
"При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе", - рассказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Все эти показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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