Попова назвала основания для отмены ограничений по коронавирусу

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала в качестве оснований для отмены ограничений темпы прироста заболевших COVID-19, объемы тестирования и достаточность коек в регионах РФ.
"При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе", - рассказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Все эти показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.