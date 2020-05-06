Попова оценила эффективность мер по борьбе с коронавирусом в России

"Я хочу отметить, что своевременно принятые меры позволили нам задержать развитие эпидемии в России на два месяца и детально изучить опыт разных стран при снятии ограничительных мероприятий", - сказала она на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.