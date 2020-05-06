Попова оценила эффективность мер по борьбе с коронавирусом в России

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все меры, предпринятые в России, позволили задержать распространение коронавируса на два месяца и использовать международный опыт.
"Я хочу отметить, что своевременно принятые меры позволили нам задержать развитие эпидемии в России на два месяца и детально изучить опыт разных стран при снятии ограничительных мероприятий", - сказала она на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.