Глава МИД Чехии попал в ДТП, его водитель погиб

"Инцидент произошел в районе Нусельской улицы неподалеку от центра Праги около 4 часов утра среды. Машина такси, ехавшая на небольшой скорости, врезалась в припаркованный автомобиль. Судя по всему, у 62-летнего водителя такси произошла остановка сердца. Попытки оперативно прибывших медиков оживить его не увенчались успехом. Никто иной в данной аварии не пострадал", - сказала Сиржиштёва.