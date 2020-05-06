Глава МИД Чехии попал в ДТП, его водитель погиб

ПРАГА, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в ночь на среду попал в аварию, машина такси, на которой он возвращался домой, врезалась в припаркованный автомобиль, водитель такси погиб, министр не пострадал, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
"Инцидент произошел в районе Нусельской улицы неподалеку от центра Праги около 4 часов утра среды. Машина такси, ехавшая на небольшой скорости, врезалась в припаркованный автомобиль. Судя по всему, у 62-летнего водителя такси произошла остановка сердца. Попытки оперативно прибывших медиков оживить его не увенчались успехом. Никто иной в данной аварии не пострадал", - сказала Сиржиштёва.