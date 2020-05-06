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2020-05-06T16:22
https://ria.ru/20200506/1571038102.html
Глава МИД Чехии попал в ДТП, его водитель погиб
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РИА Новости

Глава МИД Чехии попал в ДТП, его водитель погиб

16:19 06.05.2020 (обновлено: 16:22 06.05.2020)
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© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек . Архивное фото
ПРАГА, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в ночь на среду попал в аварию, машина такси, на которой он возвращался домой, врезалась в припаркованный автомобиль, водитель такси погиб, министр не пострадал, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
"Инцидент произошел в районе Нусельской улицы неподалеку от центра Праги около 4 часов утра среды. Машина такси, ехавшая на небольшой скорости, врезалась в припаркованный автомобиль. Судя по всему, у 62-летнего водителя такси произошла остановка сердца. Попытки оперативно прибывших медиков оживить его не увенчались успехом. Никто иной в данной аварии не пострадал", - сказала Сиржиштёва.
Двое на двое
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5 мая, 15:04
34662212
Томаш ПетршичекМИД ЧехииВ мире
Популярные комментарии
Это тот, который предлагал нашего посла выслать из-за истории с памятником Коневу? Костлявая промахнулась в этот раз..Жалко водителя. Но ничего, в следующий раз не промажет.
6 мая, 16:22
просто Блондинка
1310000
А не наехало ли такси на чемодан рицина?...
6 мая, 16:22
YSYar S
0120000
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