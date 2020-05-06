Попова: самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения

"Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. И сейчас в режиме самоизоляции человек общается только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если он продолжает посещать работу", - рассказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.