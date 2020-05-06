Попова: самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. И сейчас в режиме самоизоляции человек общается только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если он продолжает посещать работу", - рассказала Попова на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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