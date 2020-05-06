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2020-05-06T16:42
https://ria.ru/20200506/1571037968.html
Путин заявил, что россияне должны знать, какие есть меры поддержки
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РИА Новости

Путин заявил, что россияне должны знать, какие есть меры поддержки

16:18 06.05.2020 (обновлено: 16:42 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Все компании и россияне должны знать, какие меры поддержки предлагаются правительством на фоне коронавируса и как ими воспользоваться, информационная кампания должна быть полноценной, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Во-первых, все - и граждане, и компании, и руководители компаний, акционеры, собственники - должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и широкая, достоверная", - сказал он.
Во вторую очередь Путин обратил внимание на то, что все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать. Эти способы должны быть доступными для людей.
"Наконец, самое главное - все должны быть уверены, в том, что это до них дойдет. Поэтому нужно сейчас как можно шире эту работу развернуть", - считает президент.
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