Путин заявил, что россияне должны знать, какие есть меры поддержки

"Во-первых, все - и граждане, и компании, и руководители компаний, акционеры, собственники - должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и широкая, достоверная", - сказал он.