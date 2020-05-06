Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T20:11
https://ria.ru/20200506/1571037940.html
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571051484_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_dc3a0bcd2104d63e1f5b80898e746866.jpg
РИА Новости

Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

16:17 06.05.2020 (обновлено: 20:11 06.05.2020)
778541
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.
"Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент для этой работы. <...> Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены", — сказала она.
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
4 мая, 02:18Распространение нового коронавируса
Проценко оценил вероятность итальянского сценария с COVID-19
Так, первый этап предусматривает возможность заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений возобновят работу. Затем разрешат прогулки с членами семьи, откроются образовательные организации и более крупные торговые точки (число одновременно обслуживаемых посетителей будет ограничено).
На третьей стадии граждане смогу посещать парки и скверы — при условии соблюдения социальной дистанции. Начнут работать предприятия сферы торговли и услуг — уже без ограничения площади и количества посетителей, — все образовательные учреждения, гостиницы, а также кафе и рестораны.
"При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе", — рассказала Попова.
Глава ведомства также подчеркнула, что россияне, входящие в группы риска по коронавирусу и имеющие хронические заболевания, по-прежнему должны будут принимать дополнительные меры. По ее словам, до 12 мая важно сохранить "позитивный тренд" по развитию ситуации с COVID-19, который наметился во многих регионах.
"Поэтапное снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности", — добавила руководитель Роспотребнадзора, отметив, что все меры, принятые властями, позволили задержать распространение коронавируса на два месяца, а самоизоляция помогла избежать взрывного роста числа заболевших.
Жители Москвы идут по Крымскому мосту
5 мая, 08:00Творцы на карантине
В Москве на карантине. Чем рискуют те, кто нарушает самоизоляцию

Распространение коронавирусного заболевания

В России число зарегистрированных пациентов с COVID-19 превысило 165 тысяч, из них свыше 21 тысячи вылечились, 1537 скончались. В стране продолжает действовать режим повышенной готовности, в Москве и большинстве регионов также введен режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо всего прочего, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска.
На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, запреты начнут постепенно снимать.
Протест против карантинных мер в Италии
4 мая, 08:00
Карантин снимают, мафия просыпается. Кто претендует на власть в Италии
Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились свыше 3,5 миллиона человек, почти 250 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Россия, Турция, Иран и Китай.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
2 мая, 15:18Распространение нового коронавируса
Производители вакцин от коронавируса вступили в "гонку со временем"
44497626066610
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Ничего не получилось, теперь как то лицо надо сохранить ограничителям..
6 мая, 16:24
Андрей Дашков
1601304049
Главное в Москве пока не снимать
6 мая, 16:24
Николай Негодник
1241032566
Рекомендуем
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
LIVE: Совещание Владимира Путина с правительством по ситуации с COVID-19 в России
Владимир Путин проводит совещание с правительством по ситуации с COVID-19
Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры заразилась коронавирусом
Девушка во время самоизоляции дома
В Москве будут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах
Пациент и медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В России за сутки коронавирус выявили у 10 102 человек
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Медицинский сотрудник национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя при безналичных платежах
04:54СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро
04:42"Циркон" в этом году впервые испытают с борта подлодки
04:40Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов
04:35Счетная палата оценила транспортную доступность Якутска
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
Лента новостейМолния