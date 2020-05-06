Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ограничительные меры, введенные в связи с распространением Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции , можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным.

"Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент для этой работы. <...> Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона, и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены", — сказала она.

Так, первый этап предусматривает возможность заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений возобновят работу. Затем разрешат прогулки с членами семьи, откроются образовательные организации и более крупные торговые точки (число одновременно обслуживаемых посетителей будет ограничено).

На третьей стадии граждане смогу посещать парки и скверы — при условии соблюдения социальной дистанции. Начнут работать предприятия сферы торговли и услуг — уже без ограничения площади и количества посетителей, — все образовательные учреждения, гостиницы, а также кафе и рестораны.

"При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе", — рассказала Попова.

Глава ведомства также подчеркнула, что россияне, входящие в группы риска по коронавирусу и имеющие хронические заболевания, по-прежнему должны будут принимать дополнительные меры. По ее словам, до 12 мая важно сохранить "позитивный тренд" по развитию ситуации с COVID-19, который наметился во многих регионах.

"Поэтапное снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности", — добавила руководитель Роспотребнадзора, отметив, что все меры, принятые властями, позволили задержать распространение коронавируса на два месяца, а самоизоляция помогла избежать взрывного роста числа заболевших.

Распространение коронавирусного заболевания

В России число зарегистрированных пациентов с COVID-19 превысило 165 тысяч, из них свыше 21 тысячи вылечились, 1537 скончались. В стране продолжает действовать режим повышенной готовности, в Москве и большинстве регионов также введен режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо всего прочего, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска.

На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, запреты начнут постепенно снимать.

Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились свыше 3,5 миллиона человек, почти 250 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят США, Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия, Россия , Турция, Иран и Китай.