Эксперт: Прибалтика не учла нематериальные блага от пребывания в СССР

"Но здесь никто не учитывает так называемые нематериальные активы нахождения стран в составе СССР, включая определенный уровень защищенности в послевоенное неспокойное время, уровень образования и здравоохранения, который был на порядок выше того, что мы видим сейчас во всем мире. А в качестве материальных аспектов стоит вспомнить общий подход Советского правительства в оказываемой поддержке другим странам Советского Союза: действовал принцип помощи и развития других экономик за счет более обеспеченных стран, включая и Прибалтику", - сказала эксперт, отметив, что при подходе с исключительно финансовой зрения к данному вопросу, то можно "при желании насчитать и выставить счет за участие прибалтийских стран в качестве донора союза".