Эксперт: Прибалтика не учла нематериальные блага от пребывания в СССР

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Прибалтийские страны в своих притязаниях на компенсации за пребывание в составе СССР не учитывают нематериальные блага, которые страны региона получали в составе союза, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР являлась донором денег в СССР и отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет. Министр отметил, что Латвия, будучи в составе СССР, отдавала 48% своих доходов в общий бюджет, а сколько она получала - не указал.
Как уточнила Новикова, Прибалтика зачастую поднимает вопрос о компенсациях за "тяжелые" годы советского периода, особенно тогда, когда политически важно урегулировать какой-то другой вопрос между Россией и странами Прибалтики или Россией и ЕС. "Чаще всего возникает сумма в 185 миллиардов долларов в качестве выдвигаемого требования со стороны прибалтийских стран, а иногда она доходит и до 300 миллиардов долларов. Что называется, аппетиты растут", - добавила она.
"Но здесь никто не учитывает так называемые нематериальные активы нахождения стран в составе СССР, включая определенный уровень защищенности в послевоенное неспокойное время, уровень образования и здравоохранения, который был на порядок выше того, что мы видим сейчас во всем мире. А в качестве материальных аспектов стоит вспомнить общий подход Советского правительства в оказываемой поддержке другим странам Советского Союза: действовал принцип помощи и развития других экономик за счет более обеспеченных стран, включая и Прибалтику", - сказала эксперт, отметив, что при подходе с исключительно финансовой зрения к данному вопросу, то можно "при желании насчитать и выставить счет за участие прибалтийских стран в качестве донора союза".
"Но в этом случае хочется задать вопрос: через сколько лет Прибалтика начнет выставлять счет Брюсселю за те реформы, которые проводит ЕС в последние годы, уничтожая то лучшее, что еще оставалось в экономиках европейских стран. Все это относительные вопросы, дающие возможность заклевать того, с кем еще вчера жали друг другу руку и называли себя партнерами", - подытожила собеседница агентства.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.