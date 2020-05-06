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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:22
https://ria.ru/20200506/1571037794.html
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России уникальной
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744639_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_aa10efc077136cd4e01889fa5347cc0f.jpg
РИА Новости

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России уникальной

16:16 06.05.2020 (обновлено: 16:22 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВодитель автомобиля скорой помощи, доставляющей пациентов в ФМБА в Химках
Водитель автомобиля скорой помощи, доставляющей пациентов в ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Водитель автомобиля скорой помощи, доставляющей пациентов в ФМБА в Химках. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%
"Безусловно, ситуация в России уникальна в силу особенностей нашей страны. В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекции не превышают 3%", - сказала она на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Ох любят у нас говорить про уникальность, про свой путь!)
6 мая, 16:16
просто Блондинка
551000
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