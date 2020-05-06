Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России уникальной

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%
"Безусловно, ситуация в России уникальна в силу особенностей нашей страны. В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекции не превышают 3%", - сказала она на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.