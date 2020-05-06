Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России уникальной

"Безусловно, ситуация в России уникальна в силу особенностей нашей страны. В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекции не превышают 3%", - сказала она на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.