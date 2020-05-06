В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
"Семь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались (один человек – за последние сутки). Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, которые приводит облправительство, 61-летний житель города Тейково "не выезжал за пределы региона и не контактировал с зараженными".
"Два дня с момента начала заболевания пациент пытался лечиться самостоятельно и только потом обратился к врачу. Была проведена госпитализация по экстренным показаниям. На тот момент уже развилась тяжелая пневмония, и спасти его не удалось", - сказал Фокин.
В Ивановской области зарегистрированы 537 случаев COVID-19, выздоровели 102 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.