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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:10
https://ria.ru/20200506/1571037378.html
В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917542_0:308:3093:2048_1036x0_80_0_0_365c576b59db8638dd44783996e2cfce.jpg
РИА Новости

В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом

16:10 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
"Семь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались (один человек – за последние сутки). Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.
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По словам директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, которые приводит облправительство, 61-летний житель города Тейково "не выезжал за пределы региона и не контактировал с зараженными".
"Два дня с момента начала заболевания пациент пытался лечиться самостоятельно и только потом обратился к врачу. Была проведена госпитализация по экстренным показаниям. На тот момент уже развилась тяжелая пневмония, и спасти его не удалось", - сказал Фокин.
В Ивановской области зарегистрированы 537 случаев COVID-19, выздоровели 102 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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