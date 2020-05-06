В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом

"Семь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались (один человек – за последние сутки). Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.

"Два дня с момента начала заболевания пациент пытался лечиться самостоятельно и только потом обратился к врачу. Была проведена госпитализация по экстренным показаниям. На тот момент уже развилась тяжелая пневмония, и спасти его не удалось", - сказал Фокин.