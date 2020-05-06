Благотворительная акция #ВместеМыСильнее организована в Башкортостане

Как отметили в пресс-службе, волонтеры ежедневно доставляют продуктовые наборы проживающим в Уфе и ряде других городов инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших защитников Отечества, малообеспеченным многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в ФОМС, филиалы "Капитал МС" работают на территории 42 регионов и обслуживают более 22 миллионов застрахованных. Все филиалы сотрудничают с органами здравоохранения и волонтерскими организациями на местах, информируют застрахованных о мерах поддержки.