Благотворительная акция #ВместеМыСильнее организована в Башкортостане

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Благотворительная акция #ВместеМыСильнее, в рамках которой нуждающиеся граждане обеспечиваются продуктовыми наборами, организована в Башкортостане при участии компании "Капитал Медицинское Страхование", работающей в сфере обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба Федерального фонда ОМС.
Акция организована совместно со спортивными обществами и клубами республики, ветеранскими организациями.
Как отметили в пресс-службе, волонтеры ежедневно доставляют продуктовые наборы проживающим в Уфе и ряде других городов инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших защитников Отечества, малообеспеченным многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Как сообщили в ФОМС, филиалы "Капитал МС" работают на территории 42 регионов и обслуживают более 22 миллионов застрахованных. Все филиалы сотрудничают с органами здравоохранения и волонтерскими организациями на местах, информируют застрахованных о мерах поддержки.