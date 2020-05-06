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2020-05-06T16:20
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Благотворительная акция #ВместеМыСильнее организована в Башкортостане
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РИА Новости

Благотворительная акция #ВместеМыСильнее организована в Башкортостане

16:20 06.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВолонтер доставляет товары первой необходимости пожилой женщине в Ростове-на-Дону
Волонтер доставляет товары первой необходимости пожилой женщине в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Благотворительная акция #ВместеМыСильнее, в рамках которой нуждающиеся граждане обеспечиваются продуктовыми наборами, организована в Башкортостане при участии компании "Капитал Медицинское Страхование", работающей в сфере обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба Федерального фонда ОМС.
Акция организована совместно со спортивными обществами и клубами республики, ветеранскими организациями.
Как отметили в пресс-службе, волонтеры ежедневно доставляют продуктовые наборы проживающим в Уфе и ряде других городов инвалидам и ветеранам боевых действий, семьям погибших защитников Отечества, малообеспеченным многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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Как сообщили в ФОМС, филиалы "Капитал МС" работают на территории 42 регионов и обслуживают более 22 миллионов застрахованных. Все филиалы сотрудничают с органами здравоохранения и волонтерскими организациями на местах, информируют застрахованных о мерах поддержки.
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Коронавирус в РоссииОбязательное медицинское страхованиеРеспублика Башкортостан
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