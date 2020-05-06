В России уровень экономической активности снизился на 33%

"Минэкономразвития организован оперативный мониторинг ситуации. Для этого мы разработали несколько индикаторов. Во-первых, ежедневно мы рассчитываем индикатор экономической активности", - сказал Решетников на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.