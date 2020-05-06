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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:28
https://ria.ru/20200506/1571037218.html
В России уровень экономической активности снизился на 33%
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569545180_0:0:2975:1674_1036x0_80_0_0_6aea4e8f8b8e67440b6da83922de4f86.jpg
РИА Новости

В России уровень экономической активности снизился на 33%

16:09 06.05.2020 (обновлено: 16:28 06.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уровень экономической активности в РФ на конец апреля снизился на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии, в регионах страны ограничена деятельность предприятий и компаний, где сосредоточено 28% рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Минэкономразвития организован оперативный мониторинг ситуации. Для этого мы разработали несколько индикаторов. Во-первых, ежедневно мы рассчитываем индикатор экономической активности", - сказал Решетников на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Он рассказал, что данный индикатор рассчитывается на основе шести оперативных показателей - потребление электроэнергии, перевозка грузов в рамках информации системы "Платон", погрузка на железнодорожном транспорте, оборот предприятий торговли и услуг по данным контрольно-кассовой техники, экспорт/импорт товаров по оперативной информации таможни.
"По состоянию на 29 апреля, экономическая активность снижена на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней", - сообщил Решетников.
Он отметил, что министерство также ведет оценку степени закрытости региональных экономик. "На сегодняшний день деятельность предприятий и компаний в регионах ограничена на предприятиях, на которых сосредоточено 28% рабочих мест", - добавил министр.
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