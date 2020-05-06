Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране нет дефицита коек для больных коронавирусом.
"В общей сложности 126 тысяч коек сейчас развернуто, причем реанимационные койки – мы отслеживаем их загрузку, у нас есть информационная система, которая позволяет нам видеть каждого заболевшего. И сегодня общее количество коек – 36% от общего количества – находится в ожидании для приема пациентов. Поэтому мы не видим сегодня какого-то дефицита или проблем с госпитализацией", - сказал Мурашко на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы под руководством президента РФ Владимира Путина.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.