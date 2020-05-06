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2020-05-06T16:16
https://ria.ru/20200506/1571036594.html
Путин поручил Решетникову проанализировать реализацию экономических мер
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РИА Новости

Путин поручил Решетникову проанализировать реализацию экономических мер

16:04 06.05.2020 (обновлено: 16:16 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать эту информацию. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Многое из того, что я сейчас услышал - перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают и все. Я бы попросил вас повнимательнее заглянуть внутрь: как реализуются эти решения, какое количество выдано денег, кому. Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть, владеть ситуацией вживую просто", - сказал Путин.
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"Я вас попрошу повнимательнее посмотреть на эти вопросы", - подытожил президент.
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Максим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир ПутинЭкономика
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