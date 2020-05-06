Путин поручил Решетникову проанализировать реализацию экономических мер

"Многое из того, что я сейчас услышал - перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают и все. Я бы попросил вас повнимательнее заглянуть внутрь: как реализуются эти решения, какое количество выдано денег, кому. Структурировать надо всю эту информацию, чтобы владеть, владеть ситуацией вживую просто", - сказал Путин.