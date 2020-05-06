В России около 41 тысячи студентов помогают в борьбе с коронавирусом

"Мы привлекли около 41 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов. Причем, хочу отметить, что студенты в "красной зоне" работают лишь выразившие свое согласие и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на таком опасном участке. И, конечно же, все они прошли дополнительную подготовку по безопасности и оказанию медицинской помощи", - сказал Мурашко.