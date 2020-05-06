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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:04
https://ria.ru/20200506/1571036462.html
В России около 41 тысячи студентов помогают в борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569438903_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e35185ae4a9d31fb7c454cd3f857815f.jpg
РИА Новости

В России около 41 тысячи студентов помогают в борьбе с коронавирусом

16:04 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтуденты медицинских вузов
Студенты медицинских вузов
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Студенты медицинских вузов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Около 41 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов помогают бороться с распространением коронавирусной инфекции в России, в "красной зоне" добровольно работают те, у кого нет медицинских противопоказаний, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
"Мы привлекли около 41 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов. Причем, хочу отметить, что студенты в "красной зоне" работают лишь выразившие свое согласие и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на таком опасном участке. И, конечно же, все они прошли дополнительную подготовку по безопасности и оказанию медицинской помощи", - сказал Мурашко.
По словам министра, в борьбе с коронавирусом активно участвуют волонтеры, в том числе среди медиков их более 5 тысяч человек.
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