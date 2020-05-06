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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T16:02
https://ria.ru/20200506/1571036366.html
В Белгороде у девяти сотрудников инфекционной больницы выявили COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Белгороде у девяти сотрудников инфекционной больницы выявили COVID-19

16:02 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Девять сотрудников Белгородской областной инфекционной больницы инфицированы COVID-19, у большинства из них заболевание протекает бессимптомно, сообщило правительство региона.
О заболевании девяти медработников на брифинге в среду рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.
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"Она отметила, что это не одномоментный факт, а накопительная цифра. Заболевших выявили посредством обязательного еженедельного тестирования медицинских работников. У 70% из них заболевание протекает бессимптомно. Госпитализирован только один врач. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Заболевшие без симптомов и с лёгкой формой лечатся на дому под постоянным медицинским наблюдением, информируют власти.
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Всего в регионе 540 инфицированных COVID-19. Из них 71 человек выздоровел, пятеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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