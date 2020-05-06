В Белгороде у девяти сотрудников инфекционной больницы выявили COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Девять сотрудников Белгородской областной инфекционной больницы инфицированы Девять сотрудников Белгородской областной инфекционной больницы инфицированы COVID-19 , у большинства из них заболевание протекает бессимптомно, сообщило правительство региона.

О заболевании девяти медработников на брифинге в среду рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева.

"Она отметила, что это не одномоментный факт, а накопительная цифра. Заболевших выявили посредством обязательного еженедельного тестирования медицинских работников. У 70% из них заболевание протекает бессимптомно. Госпитализирован только один врач. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Заболевшие без симптомов и с лёгкой формой лечатся на дому под постоянным медицинским наблюдением, информируют власти.

Всего в регионе 540 инфицированных COVID-19. Из них 71 человек выздоровел, пятеро скончались.