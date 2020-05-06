Новая школа появится в Измалковском районе Липецкой области

ЛИПЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Новую школу, рассчитанную на 100 учеников, построят в селе Пятницкое Измалковского района Новую школу, рассчитанную на 100 учеников, построят в селе Пятницкое Измалковского района Липецкой области , сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов

По его словам, жители села давно просили построить школу, поскольку Пятницкое соединено с соседним селом Чернава, где школа имеется, низким мостом, который весной затапливает. Здание начали строить в марте этого года. На сегодняшний момент построены фундаменты, ливневая канализация.

Артамонов отметил, что здание школы представляет собой комплекс смешанной этажности с основной высотой в два этажа. Для инвалидов предусмотрен пассажирский лифт.

Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование". Стоимость работ составит 158 миллионов рублей - средства выделены из федерального бюджета.