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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-06T16:02
https://ria.ru/20200506/1571036340.html
Новая школа появится в Измалковском районе Липецкой области
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

Новая школа появится в Измалковском районе Липецкой области

16:02 06.05.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
ЛИПЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Новую школу, рассчитанную на 100 учеников, построят в селе Пятницкое Измалковского района Липецкой области, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, жители села давно просили построить школу, поскольку Пятницкое соединено с соседним селом Чернава, где школа имеется, низким мостом, который весной затапливает. Здание начали строить в марте этого года. На сегодняшний момент построены фундаменты, ливневая канализация.
Артамонов отметил, что здание школы представляет собой комплекс смешанной этажности с основной высотой в два этажа. Для инвалидов предусмотрен пассажирский лифт.
Строительство ведется в рамках нацпроекта "Образование". Стоимость работ составит 158 миллионов рублей - средства выделены из федерального бюджета.
"Объект отличный, темпы строительства хорошие. Школу сдадут уже в этом году. В небольшом селе появится прекрасное современное образовательное учреждение. Детям и родителям не надо будет никуда ездить", - сказал Артамонов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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