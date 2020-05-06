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2020-05-06T16:05
https://ria.ru/20200506/1571036270.html
Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Совет Госдумы 8 мая рассмотрит допмеры по борьбе с коронавирусом

16:01 06.05.2020 (обновлено: 16:05 06.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ
У здания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У здания Государственной Думы РФ
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Совет Думы на дополнительном заседании 8 мая приоритетно рассмотрит меры по борьбе с COVID-19, будет рассмотрен уже третий пакет первоочередных мер, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В 10 утра 8 мая состоится дополнительное заседание Совета Государственной Думы, на котором будут рассмотрены в первоочередном порядке меры, предлагаемые правительством по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от пандемии, и предприятиям. Это уже третий пакет первоочередных мер, рассматриваемых депутатами", - приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.
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