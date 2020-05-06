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2020-05-06T16:00
https://ria.ru/20200506/1571036206.html
Немецкий посол рассказал об отношении Германии к военным могилам
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РИА Новости

Немецкий посол рассказал об отношении Германии к военным могилам

16:00 06.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФрагмент памятника советским солдатам
Фрагмент памятника советским солдатам
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Германия заботится о военных мемориалах советских солдат, расположенных на ее территории, сказал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отношение его страны к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
"Я могу уточнить, как мы в Германии относимся к военным могилам. У нас есть более 4 тысяч, насколько я знаю, военных мемориалов советских солдат в Германии… Шестьсот тысяч солдат было похоронено в Германии. И Германия заботится об этих захоронениях", - сказал посол.
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Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств властей по защите памятников, отказ от этого усугубит отношения.
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник маршалу Коневу. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.
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