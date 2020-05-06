Немецкий посол рассказал об отношении Германии к военным могилам

"Я могу уточнить, как мы в Германии относимся к военным могилам. У нас есть более 4 тысяч, насколько я знаю, военных мемориалов советских солдат в Германии… Шестьсот тысяч солдат было похоронено в Германии. И Германия заботится об этих захоронениях", - сказал посол.