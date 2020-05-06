Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

"Тяжелые формы течения (коронавируса), мы сегодня уже видим, встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины", - сказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.