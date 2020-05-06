МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
"Тяжелые формы течения (коронавируса), мы сегодня уже видим, встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины", - сказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Ранее испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар рассказал РИА Новости, что мужчины почти во всех странах чаще становятся жертвами коронавируса, чем женщины, и не исключено, что одним из ключевых факторов является курение.
По его словам, осложнения и летальные исходы у мужчин в мире по состоянию на прошлую неделю наблюдаются примерно в 2,5 раза больше, это соотношение не зависит от возраста.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф