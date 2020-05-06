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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:59
https://ria.ru/20200506/1571035953.html
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:71:3321:1939_1036x0_80_0_0_652153f7d6451512cf9b36f26df68800.jpg
РИА Новости

Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

15:59 06.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
"Тяжелые формы течения (коронавируса), мы сегодня уже видим, встречаются чаще у пациентов старше 60 лет, у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением. Мы видим, что мужчины болеют тяжелее, чем женщины", - сказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Ранее испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар рассказал РИА Новости, что мужчины почти во всех странах чаще становятся жертвами коронавируса, чем женщины, и не исключено, что одним из ключевых факторов является курение.
По его словам, осложнения и летальные исходы у мужчин в мире по состоянию на прошлую неделю наблюдаются примерно в 2,5 раза больше, это соотношение не зависит от возраста.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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