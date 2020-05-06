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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:00
https://ria.ru/20200506/1571035784.html
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037190_0:280:2824:1869_1036x0_80_0_0_d28434e517f358322a8311943ef1c6f0.jpg
РИА Новости

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

16:35 06.05.2020 (обновлено: 18:00 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное борьбе с коронавирусом.
В начале видеоконференции президент напомнил, что в апреле вступили в силу два пакета решений, направленных на помощь россиянам. Первый предусматривал поддержку социально незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавших от коронавируса; второй — кредитную поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, дополнительные выплаты медикам и другие шаги.
"Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки, и главное — сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время: не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены", — сказал глава государства.
Он также попросил отдельно остановиться на возникающих проблемах и предпринимаемых для их решения шагах, после чего свои доклады зачитали министр труда и соцзащиты Антон Котяков, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников и исполняющий обязанности главы Минстроя Никита Стасишин.
В конце этого блока совещания президент призвал коллег обеспечить широкое и полноценное информирование граждан о мерах поддержки, а также подчеркнул, что способы получения помощи должны быть максимально доступными.
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Вторая часть видеоконференции была посвящена поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. Президент напомнил, что ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному.
"Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение", — сказал он.
Путин подчеркнул, что на главах регионов и членах правительства лежит большая ответственность.
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"Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока", — отметил президент.
Он призвал губернаторов, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора и ученых, принять решения о дальнейших действиях на местах, а также напомнил, что основную работу по координации всей деятельности по борьбе с COVID-19 должно осуществлять правительство.
Кроме того, глава государства анонсировал совещание о ситуации в транспортном комплексе, оно должно состояться в четверг.
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Распространение нового коронавирусаМаксим РешетниковМихаил МурашкоАндрей БелоусовКоронавирус COVID-19Владимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Такой уровень вранья во всём... Доверия к власти- ноль..Просто власть- ноль. И доверия к ней- ноль. 
6 мая, 16:43
Юрий Баженов
122110238
Это ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ ИЛЛЮЗИЯ - надеяться на то, что правительство заботится о нуждах народа. Да с какой стати?! С таким е успехом можно думать, что все люди на земле честные и порядочные, что думают, то и говорят.
6 мая, 18:23
Юрий Калмыков
6510318
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